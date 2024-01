Do schroniska dla zwierząt w Kaliszu trafiły cztery szczeniaki. Prawdopodobnie były maltretowane

W sobotę około godz. 22 do schroniska przy ul. Warszawskiej w Kaliszu przywieziono cztery szczeniaki.

– Dostarczył je człowiek zameldowany w Łodzi, który twierdził, że zostały znalezione w Kaliszu na ul. Pokrzywnickiej. Wszystkie z uwagi na zły stan zostały od razu przewiezione do lekarza weterynarii. Po przebadaniu dwa zostały w lecznicy, a dwa wróciły do schroniska. Lekarz weterynarii uważa, na podstawie istniejących obrażeń, że szczenięta mogły być bite (to i tak wyjątkowo grzeczne określenie)