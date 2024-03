- Gminy, które limitów nie wypełniają, tamte zwierzęta kumulują koszty w Skałowie, w związku z tym one nie do końca są potrzebne, więc w pierwszej kolejności są wskazywane do adopcji bądź eutanazji. Natomiast, jeżeli gmina jest bliska limitu albo przekracza ten limit, to nie opłaca się takiego psa wskazywać do adopcji