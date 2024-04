Przygarnij kocura! Te wyjątkowe koty ze schroniska w Poznaniu czekają na nowy dom. Zobacz zdjęcia

Jakie są kocury?

Kocury są często postrzegane jako bardziej niezależne niż ich żeńskie odpowiedniki. Wynika to z ich naturalnej roli w świecie kotów. Kocury dzikie, będąc samcami koczującymi, muszą polegać na sobie samych, aby przetrwać.

Nie oznacza to jednak, że domowe kocury są nieprzyjazne czy niechętne do towarzystwa. W rzeczywistości wiele kocurów pokazuje duże przywiązanie do swoich właścicieli i często lubią spędzać czas ze swoją ludzką rodziną.