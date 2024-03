Kolejny tragiczny wypadek na basenie na Osiedlu Zwycięstwa w Poznaniu. Czytelniczka oskarża ratowników. "Zareagowali z dużym opóźnieniem" Emilia Ratajczak

7 marca na basenie na osiedlu Zwycięstwa miała miejsce akcja ratownicza. Miała wyglądać bardzo podobnie do tej, która odbyła się w tym samym miejscu we wrześniu 2022 roku. Łukasz Gdak

Na początku marca doszło do kolejnego wypadku na basenie na Osiedlu Zwycięstwa w Poznaniu. Zmarł mężczyzna, który po interwencji ratowników został przewieziony do szpitala. Czytelniczka napisała do nas list w tej sprawie. Uważa, że ratownicy zareagowali z dużym opóźnieniem.