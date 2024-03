Leszno to "polski busz"? Rosjanin krytykuje miasto w Wielkopolsce. "Ten troll nawet u nas nie był" Emilia Ratajczak

Rosjanin mieszkający w Polsce wyśmiewa artykuł, który pojawił się w rosyjskich mediach. Uważa, że to wyraz zazdrości. Viacheslav Zarutskii/YouTube

W rosyjskich mediach pojawił się niedawno prześmiewczy artykuł o Lesznie. Autor porównał wielkopolskie miasto do buszu... Kontrowersyjny materiał skomentował inny Rosjanin - mieszkający w Polsce Wiaczesław Zarutski. Stwierdził on, że ton artykułu wynika z zazdrości Rosjan. Leszna zaczęli bronić również jego mieszkańcy i turyści. Sugerują, że autor artykułu to "troll, który nigdy nie był w mieście".