Co z mieszkańcami os. Maltańskiego w Poznaniu? Radni tłumaczą: Szans na rozwiązanie tego problemu było wiele

Osiedle Maltańskie - problem z mieszkańcami ciągnie się od 20 lat

Pomysł był taki: Domki były w czworokącie, nie bliźniaki, ale "czworaczki". Każdy musiał oddać trochę działki na porządne ulice. Wtedy to był teren zielony, więc miasto mogło dać Kościołowi teren zastępczy adekwatny do wartości. Warunek uwłaszczenia był taki, że w przeciągu 10 lat miały powstać domy. Ci, których nie było stać na budowę - mogli sprzedać działkę. - Problem w ciągu 10 lat byłby rozwiązany.

Plany na osiedle Maltańskie za Grobelnego

Inny pomysł zaproponował prezydent Mirosław Kruszyński. Miasto zaproponowało Kościołowi wybudowanie tzw. kościelnych TBS-ów. Urząd chciał za mieszkańców partycypować.

- Prawie za darmo by dostali te mieszkania, ale by musieli płacić czynsz

- mówi Grześ. Kościół jednak tą ofertą nie był zainteresowany.

Właściciel, czyli archidiecezja poznańska, zwróciła się do radnych, aby zmienić plan zagospodarowania przestrzennego, tak, aby na tym terenie zabudowa mogła być większa i gęstsza. Radni nie są jednak pozytywnie nastawieni do tego pomysłu - spowodowałoby to zdecydowanie większy ruch i zanieczyszczenie powietrza przez samochody. Jeżeli do sprzedaży działek dojdzie, to ci, którzy się kwalifikują na mieszkanie socjalne, je otrzymają. Ci, którzy są bardziej majętni - będą musieli sobie poradzić, albo dogadają się z deweloperem - spekuluje Grześ.