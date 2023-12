Do wielkopolskiego szpitala w Wolicy trafia coraz więcej pacjentów z COVID-19

- Mamy do dyspozycji tzw. testy cztery w jednym. To są tzw. testy antygenowe na grypę, COVID i wirusy RSV. Oczywiście jeżeli podejrzewamy, że mamy do czynienia z jakimś innym wariantem koronawirusa, którego test nie wykaże to testujemy również PCR-em, czyli testem genetycznym – wyjaśnia Waldemar Bakalarz.