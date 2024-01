Dobra wiadomość dla biegaczy w Szamotułach. Popularny półmaraton się odbędzie, choć kilka dni temu organizatorzy się żegnali

- Miło nam poinformować, że Szamotuły SAMSUNG Półmaraton odbędzie się! Na dzisiejszym spotkaniu z Panią Beatą Hanyżak oraz Przedstawicielami firmy Samsung przedstawiliśmy nową koncepcję wydarzenia, jakiego w naszym mieście jeszcze nie było! Szamotuły Samsung Festiwal sportowo-edukacyjny, to impreza, która połączy w sobie w dniu 8 czerwca biegi: "Smyki Na Piątkę" oraz "Szamotulską Nocną Piątkę", a także "Szamotuły Samsung Półmaraton" w dniu 9 czerwca! Przygotujemy dla Was również wydarzenia kreatywno-edukacyjne dla całych rodzin, a także w tym roku zaprosimy Was na 52. Mistrzostwa Polski w Ringo!

Drodzy miłośnicy sportu! Dziękujemy Wam za tak ogromną deklarowaną pomoc dla biegu. Niezwłocznie od dziś bierzmy się za intensywne prace organizacyjne oraz zapraszamy wszystkich deklarujących wsparcie do kontaktu z nami - czytamy na facebookowej stronie organizatora.