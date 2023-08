Dostała zamek od brata jako prezent ślubny. Para młoda długo tam nie mieszkała. Dziś z zamku na wodzie pozostały ruiny! Co tam się stało? Weronika Błaszczyk

Zamek na Jeziorze Góreckim to miejsce niedostępne na co dzień. Można tam dostać się jedynie łodzią.

Do tego miejsca można dotrzeć jedynie łodzią, pieszo jest to niemożliwe. Niewielki zamek na wyspie położonej w samym środku Jeziora Góreckiego to prezent, który podarował swojej siostrze i jej mężowi znany poznaniak. Pomysłowy i drogi podarunek niestety nie miał okazji cieszyć parę młodą zbyt długo. Małżonkowie mieszkali tam zaledwie przez pięć lat. Potem nigdy do niego nie wrócili. Co się wydarzyło, że ta niesamowita rezydencja dzisiaj stoi i niszczeje? Zobacz zdjęcia z tego bardzo tajemniczego miejsca, a także poznaj jego historię! Robi wrażenie!