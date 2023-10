"Dowiedzieliśmy się o niej przypadkiem". Mieszkańcy wsi powstrzymali budowę biokompostowni w Rabowicach Chrystian Ufa

Oburza nas zarówno sam fakt planów powstania tak kontrowersyjnego przedsięwzięcia, jak i sposób "wyciszania sprawy" i prowadzenia konsultacji społecznych - byleby tylko nikt się nie dowiedział - mówi Krzysztof Gapiński, mieszkaniec obszarów, na których miałaby powstać kompostownia Chrystian Ufa Zobacz galerię (5 zdjęć)

Plan budowy biokompostowni na granicy sołectw Kruszewni, Gowarzewa, Siekierek, Zalasewa oraz Rabowic, wzbudził w mieszkańcach złość i zmusił ich do "pospolitego ruszenia", by nie dopuścić do powstania budynku wytwarzającego uporczywy zapach.