Poznań nie chce zasypanego przed laty basenu na os. Piastowskim, ale społecznicy nie składają broni Grzegorz Okoński

Ta sprawa ciągnie się już ponad dwadzieścia lat i miasto nadal nie potrafi stanąć na wysokości zadania i odbudować basen dla stutysięcznego osiedla – mówi Lechosław Lerczak, aktywista z porozumienia społecznego My poznaniacy. - A jeśli liczyć lata od budowy – to aż czterdzieści pięć lat. To wstyd, jak potraktowano mieszkańców zasypując basen i jak traktuje się do dziś.