Dramat lisa w Smolicach w Wielkopolsce. Przez 5 lat żył w zamknięciu. Uratowało go stowarzyszenie Otwarte Klatki

- Z jego ucha widoczny był wyciek cuchnącej wydzieliny, jedno z oczu było zapadnięte – lis wyglądał jakby nie miał oka. Martwiące było też jego zachowanie – był apatyczny, osowiały i nie reagował na bodźce. Został uratowany w trybie interwencyjnym z fermy i przewieziony do kliniki weterynaryjnej SKVet we Wrocławiu, gdzie trwa jego diagnostyka pod okiem lek. wet. Grzegorza Dziwaka. Wiadomo już, że cierpi też na zwyrodnienie kręgosłupa i stawów, oraz ma podejrzenie nowotworu płuc. Zwierzę otrzymało imię Pirat

Smolice, woj. wielkopolskie. To tutaj mieści się ferma futrzarska, którą zainteresowali się aktywiści Stowarzyszenia Otwarte Klatki. Postanowili podjąć tam interwencję po tym, jak otrzymali zgłoszenie o złej sytuacji zwierząt. Na miejscu okazało się, że jeden z lisów ledwo trzyma się na nogach.

Spór o kostkę na Starym Rynku. Ekspert: Miasto popełniło błąd, ale można go naprawić

"To najsmutniejszy lis jakiego widziałam"

- Pirat spędził całe życie w ciasnej klatce, co odbiło się nie tylko na jego zdrowiu fizycznym, ale też na jego psychice. Widziałam w swoim życiu wiele lisów, ale ten jest zdecydowanie najsmutniejszy

Lisy na fermie zabijane są co roku. Wiosną przychodzą na świat, by jesienią, po osiągnięciu odpowiedniego rozmiaru, zostać zabite dla futer. Jednak pirat jest to lis rozpłodowy. Był trzymany w klatce z sezonu na sezon. Spędził więc kilka lat w zamknięciu, obserwując, jak inne zwierzęta z fermy giną na futro, i popadając w coraz większą apatię i rezygnację.

Otwarte Klatki złożyły zawiadomienie do prokuratury w Krotoszynie o możliwości popełnienia przestępstwa znęcania się nad zwierzętami.