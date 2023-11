Drukuje łąkotki, tworzy testy na covid i godo po poznańsku. Profesor Jakub Rybka od dziecka chciał być naukowcem

Test immunodiagnostyczny, do tego drukowanie łąkotki... To co pan robi dla wielu osób brzmi jak science fiction, ale pan zawsze powtarza, że to nie jest nic nierealnego, że to się dzieje. Tak, bo gdyby każdy wszedł do naszego laboratorium, to zobaczyłby, że to nie jest nic nadzwyczajnego, że to normalna maszyna. Ale faktycznie, biodrukujemy łąkotkę i tym zajmujemy się przede wszystkim. A test covidowy był po prostu potrzebny w tamtym momencie. Ja byłem bardzo aktywny w tym, żeby wspierać i promować to, co mówili w tamtym czasie naukowcy, żeby im wierzyć, promowałem też szczepienia.

No właśnie. W czasie pandemii pojawiło się sporo osób, które nie wierzyły w istnienie koronawirusa, podważały skuteczność szczepionek itp. Czy pan, jako naukowiec też spotykał się z różnymi teoriami? Próbował pan wyjaśniać co jest prawdą, a co nie? Oczywiście, że tak. Ale nie zawsze udawało mi się te osoby przekonać. Mamy ruchy antyszczepionkowe – to jest jedna grupa. Mamy ludzi, którzy uważają, że ziemia jest płaska - to kolejna grupa. Mamy też takich, którzy twierdzą, że jak na niebie pojawiają się smugi kondensacyjne, to znaczy, że samoloty puszczają chemiczne substancje, żeby robić z nami różne rzeczy, np. nas sterylizować. Mamy ludzi, którzy wierzą, że 5G jest szkodliwe. I teraz wszystko zależy od tego, jak bardzo jesteś zacietrzewiony w swoim myśleniu. Bo teorie spiskowe są bardzo wygodne, one bardzo łatwo tłumaczą rzeczy, których się nie rozumie. Weźmy takiego człowieka, który zajmuje się zupełnie czymś innym i nagle słyszy, że w środku szczepionki jest jakieś mRNA. On to miał kiedyś w szkole, coś mu świta, że to był jakiś kwas nukleinowy i jak usłyszy nagle, że to zmienia jego geny, to oczywistym jest, że będzie w stanie w to uwierzyć. Niestety, tak to wygląda. Naturalnym jest, że nikt w takich sytuacjach nie sięga do jakichś bardzo zaawansowanych źródeł, bo nie jest w stanie tego zrozumieć. Dlatego jeżeli dostaje informację w miarę przestępny i prosty sposób, to logicznym jest, że w to wierzy.

To teraz tak poważnie. Jak drukuje się łąkotkę?

Do drukowania łąkotki używamy elementów świńskich. Mamy komórki, które muszą w czymś wisieć, żeby stanowiły organ. To wszystko nazywa się macierzą zewnątrzkomórkową i to pozyskujemy od świni. Natomiast komórki są ludzkie i są pochodzenia tłuszczowego. One są przekształcane przez nas do komórek, które są potrzebne do łąkotki, po to, żeby ta konstrukcja, którą później wszczepimy była własną konstrukcją pacjenta. W związku z tym pobieramy pacjentowi ok. 50 ml tłuszczu, dzięki czemu pacjent dostaje później łąkotkę zrobioną z własnych komórek, która w zasadzie jest jego własną łąkotką, tyle że na “rusztowaniu” świńskim.

Jak się wpada na taki pomysł? Czy to jest tak, że komuś się nagle przyśni taka wizja i później się nią dzieli i wszyscy siadają i to tworzą?

Nie, aż tak to nie. To jest czytanie dostępnych materiałów, myślenie, co jeszcze sami możemy zrobić i dyskusje wewnątrz zespołu. To wszystko jest wspólna praca. Dlatego też, gdy odbierałem Srebrną Pieczęć, podkreślałem, że to zasługa całego mojego zespołu. To nigdy nie jest tylko jeden człowiek, który coś wymyśla. Ja nie uważam siebie absolutnie za geniusza. Co więcej, otaczam się ludźmi lepszymi od siebie. Dlatego bardzo dużo z tych rzeczy wynika ze wspólnych dyskusji, podczas których w pewnym momencie dochodzimy do konkluzji, że gdy pozbieramy wszystkie nasze mikropomysły, to może z tego powstać coś, co ma szansę coś znaczyć.