W Poznaniu od 20 lat leczą słuch dzieci. To największy program w Polsce. Jurek Owsiak: "Jesteśmy bardzo dumni"

– To nasz sztandarowy program, który działa każdego dnia - czy święta, czy dzień, czy noc. Prawie dwa lata temu badane były tylko dzieci z grup ryzyka, kiedy było wiadomo, że ktoś w rodzinie miał kłopoty ze słuchem. Okazało się jednak, że statystyki mówią zupełnie co innego, że także dzieci, które nie mają żadnego ryzyka w rodzinie, mogą mieć różne wady. Dlatego postanowiliśmy ruszyć z tym programem – opowiada Jurek Owsiak, prezes Fundacji WOŚP. – Najpierw zaczęliśmy od pilotażu w dwóch województwach, ale poszło to tak szybko i dobrze, że natychmiast wprowadziliśmy to w całej Polsce. Dzisiaj jesteśmy bardzo dumni z tego programu – powiedział.