Groźne pneumokoki. Szczepienia ochronią przed nimi dzieci i seniorów

Najczęściej wywołują one choroby dróg oddechowych (zapalenie gardła, zatok, oskrzeli i płuc), zapalenie ucha środkowego, czy opon mózgowo-rdzeniowych.

Choroba pneumokokowa to choroba wywołana przez bakterie - dwoinki zapalenia płuc, zwane potocznie pneumokokami, które osiedlają się w nosie oraz gardle i powodują groźne dla zdrowia a nawet życia choroby.

Do grup ryzyka zaliczane są osoby z zaburzeniami odporności oraz cierpiące na choroby przewlekłe, jak choroba serca, choroba wątroby, choroba płuc, a także zakażone wirusem HIV, czy zmagające się z białaczką lub po przeszczepie narządów.

- Od bardzo dawna szczepimy przeciwko pneumokokom i namawiam wszystkich pacjentów do tego. W szczególności tych, którzy mają zaburzenia odporności, cukrzycę, astmę, choroby reumatologiczne, nie mówiąc już o nowotworach

Aby seniorzy mogli skorzystać z bezpłatnego szczepienia finansowanego przez NFZ powinni: zgłosić się do lekarza, który wypisze receptę na refundowaną szczepionkę, odebrać szczepionkę w aptece (bezpłatnie), umówić się na podanie szczepionki.

- Szczepienie odbywa się jedną dawką. Nie ma konieczności powtarzania szczepienia co roku, tak jak w przypadku grypy. Może być ono wykonane podczas jednej wizyty razem ze szczepieniem przeciw grypie

Przypomnijmy, że w przypadku dzieci w Polsce istnieje obowiązek szczepienia przeciw pneumokokom. Obejmuje on dzieci urodzone po 31 grudnia 2016 roku. W przypadku niezrealizowanych zgodnie z terminem szczepień podlegają one temu obowiązkowi do ukończenia 19. roku życia. Masowe szczepienia małych dzieci chronią też pośrednio osoby starsze, które najczęściej zakażają się od dzieci.