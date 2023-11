Sztuczna inteligencja pomogła ocenić stan pacjentów po zawale. Wyjątkowe badanie lekarzy i naukowców z Poznania

- Pacjenci wykonywali ankiety samodzielnie, w odosobnieniu. Były to osoby od 64 do ok. 68 roku życia. Czyli można powiedzieć, że były to osoby dość młode, jak na grupę, u której najczęściej występują zawały serca. Ale wybór tych pacjentów wynikał z faktu, że tylko oni byli fizycznie w stanie wypełnić nasze testy