Wirus RSV atakuje nie tylko dzieci. Dorośli też powinni być ostrożni

- Rzeczywiście, wirus RSV rzadziej pojawia się u osób dorosłych, ale nie możemy z tego względu go bagatelizować. To niebezpieczny wirus, który może prowadzić do niewydolności oddechowej, w szczególności u osób z nadwagą, astmą oskrzelową czy POHP. Podobnie, jak u dzieci, wirus ten skutkuje ostrym zapaleniem dolnych dróg oddechowych, oskrzeli, a co za tym idzie, może zaostrzyć chorobę zasadniczą