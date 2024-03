Wielkopolska rusza z kopyta. Dotacje w kolejnych konkursach czekają na chętnych. Można sfinansować różnorodne przedsięwzięcia

Zainwestować w społeczeństwo

- W ramach programu WRPO na lata 2014-2020 Wielkopolska otrzymała prawie 611 mln euro w EFS, które uzupełnione zostały środkami krajowymi - przypomina Sylwia Wójcik, dyrektor Departamentu Wdrażania EFS w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego. - Pieniądze te, łącznie 718 mln euro były przeznaczone na zatrudnienie, tworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, wsparcie przedsiębiorczości i przedsiębiorstw, włączenie społeczne, zdrowie oraz szeroko rozumianą edukację.

Jak podkreśla dzięki temu w latach 2014-2020 zrealizowano ponad 1300 projektów. Ze wsparcia skorzystało pół miliona Wielkopolan.

W obecnej perspektywie do wykorzystania w ramach EFS+ jest ponad 467, 8 mln euro.

Na jakie cele zostaną wydane te pieniądze? Największa część - około 40 proc. została przeznaczona na wsparcie osób znajdujących się w najtrudniejszym położeniu tj. zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz ubóstwem np. ze względu na stan zdrowia czy niepełnosprawność.

1/4 tej sumy zostanie wydana na wspieranie dobrej jakości edukacji. Rehabilitacja, wsparcie rodziny, dzieci i pieczy zastępczej, profilaktyka zdrowotna, podnoszenie kwalifikacji to kolejne cele. Co więcej ta ostatnia oferta nie będzie ograniczała się do małych i średnich przedsiębiorstw. O dotacje na ten cel będą się mogli starać zarówno duzi pracodawcy, jak i osoby dorosłe, które zdecydują się podnieść swoje kwalifikacje.