Wielkopolska Wschodnia już wkroczyła na drogę wielkich przemian. Nabory wniosków w pierwszych konkursach już się zakończyły. Trwają kolejne

Nabory wniosków w pierwszych konkursach, które przybliżają Wielkopolskę Wschodnią do celów, jakie sobie stawia (m.in . osiągnięcia zeroemisyjności w 2040 roku) już się zakończył. Kolejne nabory trwają.

Wielkopolskę Wschodnią, podobnie jak wiele innych regionów w Unii Europejskiej, których gospodarka była oparta o wydobycie paliw koplanych, w najbliższych latach czekają wielkie zmiany. Region, zamieszkiwany przez 419 tys. osób, obejmujący pięć powiatów pracuje nad tworzeniem nowej tożsamości, co oznacza przekształcenia zarówno gospodarcze, jak i społeczne. Wsparciem na tej drodze są pieniądze z Unii Europejskiej, z Funduszu na Rzecz Sprawiedliwej Transformacji.

Innowacje i termomodernizacja

Pierwszym z konkursów, na który nabór wniosków już się zakończył był ten adresowany do małych i średnich przedsiębiorstw. Można w nim starać się o dotacje na wprowadzenie innowacji w produkcji lub usługach, zmianę profilu działalności, inwestycje w oprogramowanie, sprzęt komputerowy, a także na rozwój infrastruktury zrównoważonej turystyki wykorzystującej atuty regionu. Na dotacje przeznaczono łącznie 112 milionów złotych. Odzew przedsiębiorców był ogromny.

Czy to oznacza, że nie wszyscy przedsiębiorcy, którzy złożyli wnioski mają szansę na dotację? - Niekoniecznie - twierdzi Krzysztof Borkowicz. - Oczywiście wybierzemy najlepsze projekty. Gdyby jednak te, które uzyskają mniejszą liczbę punktów i nie trafią na listę projektów wybranych do dofinansowania także okazały się warte realizacji możemy stworzyć listę rezerwową i podjąć decyzję o zwiększeniu kwoty przeznaczonej na dotacje - zapewnia.

- Wpłynęło 197 wniosków, na łączną kwotę 207 milionów złotych - mówi Krzysztof Borkowicz z Agencji Rozwoju Regionalnego w Koninie, pełniącej rolę instytucji pośredniczącej w podziale unijnych funduszy przeznaczonych dla Wielkopolski Wschodniej. - Po ocenie formalnej, do następnych etapów czyli oceny merytorycznej i strategicznej trafiło 108 wniosków na łączną kwotę 144 mln zł.

Nabór wniosków zakończył się także w konkursie dla gmin na dotacje przeznaczone na kompleksową modernizację budynków sektora publicznego. Mimo, że wpłynęło jedynie 15 wniosków opiewają one na kwotę 90 mln zł. To prawie dwa razy więcej niż suma przeznaczona na dotacje w tym konkursie, która wynosi 50 mln zł.

Na ostateczne rozstrzygnięcia konkursów zarówno przedsiębiorcy, jak i samorządy muszą jeszcze poczekać. - Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem umowy o dotacje będą podpisywane w I kwartale i beneficjenci będą mogli przystępować do realizacji projektów.

- Gminy przedstawiły duże projekty, obejmujące termomodernizację często wielu budynków - wyjaśnia Krzysztof Borkowicz. - Choć liczba wniosków nie wydaje się imponująca, trzeba pamiętać, że konkursów adresowanych do gmin, w których mogą starać się o dotacje na bardzo różnorodne działania jest wiele. W każdym przypadku wartość dotacji to maksymalnie 80 proc. kosztów kwalifikowanych projektu. Pozostałą część samorządy muszą wyłożyć ze swoich pieniędzy. Decyzje o tym, w którym konkursie wystartować muszą więc podejmować bardzo rozważnie.

Nabory w toku

Jeszcze do 19 stycznia można składać wnioski na inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego zarówno młodzieży, jak i osób dorosłych. Łącznie o 18 mln zł mogą się starać m.in. samorządy, organizacje pozarządowe, szkoły, ośrodki kształcenia dorosłych czy związki wyznaniowe.

Przedsięwzięcia, które mogą liczyć na dotacje to przede wszystkim rozbudowy i remonty placówek kształcenia zawodowego, zakup nowoczesnego sprzętu potrzebnego do nauki zawodu, narzędzi, pomocy dydaktycznych itp. Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu, który może liczyć na dofinansowanie to milion złotych. Dotacja będzie mogła pokryć 85 proc. kosztów kwalifikowanych projektu.