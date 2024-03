Duże utrudnienie na drodze krajowej nr 25 między Koninem a Kaliszem. Około godziny 9:30 w Nowym Liściu przewróciła się ciężarówka

Do zdarzenia na drodze krajowej nr 25 między Koninem a Kaliszem doszło ok. 9:35. Z nieustalonych do chwili obecnej przyczyn przewróciła się tam ciężarówka. Trwa akcja służb ratowniczy. Drogowcy usuwają uszkodzony pojazd blokujący jeden pas ruchu.

