Duży sukces studentów z Poznania! Ich lokomotywa okazała się najlepsza. Wygrali międzynarodowe zawody

- W tym emocjonującym wydarzeniu wzięli udział studenci, którzy stanęli do rywalizacji, testując swoje własnoręcznie zbudowane lokomotywy na torze o rozstawie 10 ¼ cala. Zawody te to prawdziwy sprawdzian umiejętności i innowacyjności, podczas których oceniane są kluczowe parametry trakcyjne, takie jak: poziom wibracji, przyspieszenie, efektywność systemów odzysku energii podczas hamowania oraz precyzja automatycznego zatrzymywania lokomotywy w wyznaczonym miejscu. Ale to nie wszystko – zespoły muszą również wykazać się szybkością obsługi, niezawodnością oraz umiejętnościami dokumentacyjno-biznesowymi.