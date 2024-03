Dwóch Poznaniaków z medalami na Otwartych Młodzieżowych Mistrzostwach Poznania w slalomie

W zawodach, w których Wojtek zdobył złoty medal konkurencja była wymagająca. Jak się udało Waszemu klubowi zdobyć dwa miejsca na podium?

- Myślę, że Wojtek się nie spodziewał, że to on wygra te zawody. Ten slalom, był ustawiony, w bardzo specyficzny sposób – na krótkich odległościach. Był naprawdę wymagający. Wielu zawodników wypadało z trasy i nie było w stanie ukończyć tych zawodów. Z racji tego, że Wojtek startował jako jeden z ostatnich i widział to, co się dzieje na torze to był bardzo zdenerwowany. Zasugerowałem mu, by pokonał trasę w sposób techniczny, nie skupiając się na szybkości. Tak też zrobił. Podszedł do tego bardziej taktycznie. Dzięki temu udało się Wojtkowi wygrać te zawody. Ponadto, inny zawodnik z naszego klubu Iwo Rut zajął drugie miejsce. To nasz wielki sukces, tym bardziej, że rywalizowaliśmy z zawodnikami, którzy trenują w górach i występują przykładowo w Sudeckiej Lidze Narciarskiej.