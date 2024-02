Działania straży granicznej w Poznaniu. Zatrzymano 10 obywateli Gruzji. Jeden z nich był poszukiwany

Straż graniczna w Poznaniu zatrzymała 10 Gruzinów

Funkcjonariusze straży granicznej z Poznania ujawnili we wtorek, 20 lutego sześciu obywateli Gruzji, których z uwagi na przeterminowany pobyt na terytorium państw Schengen, zobowiązano do opuszczenia Polski. Zezwolono im na wylot do ojczyzny.

Czytaj też: Największa akcja poznańskiego podziemia. Straty szacowane na co najmniej milion marek. Tak wyglądała akcja Bollwerk

Tego samego dnia funkcjonariusze z oddziału Poznań-Ławica zatrzymali trzech Gruzinów, którzy chwilę wcześniej opuścili Zakład Karny w Rawiczu. Mężczyźni nie wykonali zasądzonych w lipcu i sierpniu 2023 r. decyzji zobowiązujących ich do natychmiastowego opuszczenia Polski i powrotu do kraju pochodzenia.