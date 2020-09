Działki w parku Kasprowicza dla Międzynarodowych Targów Poznańskich. Dlaczego miasto chce je oddać?

W ubiegłym roku poznańscy radni zgodzili się na przekazanie nieruchomości, na której znajduje się hala, wraz z przylegającym do niego terenem. Kolejne dwie działki są konieczne do zapewnienia obsługi masowych imprez, które mają odbywać się w Arenie.

MTP w ramach modernizacji chce powiększyć pojemność hali, w przyszłości będzie ona w stanie pomieścić 9 tysięcy widzów (w przypadku imprez sportowych od 6 do 6,5 tysiąca osób). W związku z tym planuje się obniżenie wnętrza obiektu do poziomu minus 1 (podłoga zostanie obniżona o sześć metrów), przebudowanie parkietu i trybun. Zejście do poziomu minus będzie od strony ul. Wyspiańskiego. Pod trybunami przewiduje się powstanie sal konferencyjny, szatni dla sportowców i artystów.

