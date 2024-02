Dzień Numeru Alarmowego 112. Jak odpowiedzialnie z niego korzystać?

Jak się okazuje połączenia niezasadne, czyli informujące o zdarzeniach niewymagających nagłej interwencji, stanowią aż 70 proc. wszystkich kierowanych na numer 112. We wszystkich przypadkach telefon alarmowy jest jednak odbierany i nie ma możliwości nie dodzwonić się do CPR, a pracownik udzieli wówczas wskazówki jak dzwoniący powinien zareagować

- Nadal mimo wszystko 70 proc. połączeń kierowanych na numer alarmowy to są zgłoszenia niezasadne. Absolutnie nie można powiedzieć, że to są tylko i wyłącznie żarty. Często są to zgłoszenia, które są kwalifikowane jako niezasadne, ale generalnie do zgłoszenia do podmiotów ratunkowych, jednak nie w trybie alarmowym. Czyli na przykład osoba taka jest kierowana do najbliższego komisariatu albo jest instruowana o tym, że ma się zgłosić do lekarza rodzinnego lub też rozwiązać sprawę w inny sposób - mówił Jarosław Teśluk.