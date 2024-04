"Dzień Ziemi, to PESTKA". Wiosenna eko akcja przy poznańskiej galerii Pestka

20 kwietnia w Galerii Pestka przy Alejach Solidarności 47 odbędzie się eko akcja "Głosu Wielkopolskiego" . Od godziny 11.00 w Galerii Pestka rozdawać będziemy rośliny w doniczkach w zamian za plastikowe butelki i nakrętki. Akcja potrwa do wyczerpania zapasów lub do godziny 16.00

Jak zdobyć więcej niż jedną sadzonkę?

Obchody Dnia Ziemi z "Głosem Wielkopolskim"

Eko akcja "Głosu Wielkopolskiego" wypada na dwa dni przed Międzynarodowym Dniem Ziemi, obchodzonym w Polsce od 1970 roku. To idealny czas, by wspólnie pomyśleć o “matce ziemi” oraz zasadzić 1500 roślin, w naszych ogródkach oraz na działkach. Poznań będzie bardziej zielony do czego i ty możesz się przyczynić. Natomiast segregowanie plastiku pozwoli nam na wprowadzenie do społeczeństwa pozytywnego nawyku – recyklingu.