Dziennikarka Anna Karbowniczak zginęła w wypadku. Termin oddania nowej opinii biegłych został wydłużony

Jak przekazał prok. Łukasz Wawrzyniak z Prokuratury Okręgowej w Poznaniu, termin oddania nowej opinii biegłych w sprawie wypadku, w którym zginęła Anna Karbowniczak został przedłużony do końca stycznia 2024 roku.

Decyzja o powołaniu nowego zespołu biegłych zapadła po przesłuchaniu obu biegłych, którzy w sprawie wypadku stworzyli dotychczas dwie niezależne opinie. Dwie różne ekspertyzy i dwa odmienne stanowiska biegłych sądowych nie dały śledczym jednoznacznych wniosków, stąd konieczność sporządzenia trzeciej ekspertyzy, która ma rozwiać wątpliwości śledczych.

- Taka jest reguła, jeżeli mamy dwie przeciwstawne opinie, co do wniosków, musi rozstrzygnąć to inna kompleksowa opinia. To wydłuża postępowanie, ale jest to naturalna, nieunikniona kolej rzeczy