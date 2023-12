Dziś obchodzimy Dzień Kupca Polskiego, czyli tak naprawdę kogo? Karol Pomeranek

Tradycje kupieckie przetrwały w sklepach osiedlowych Adam Jastrzębowski

Kupiec, to taki termin, który pewnie kiedyś całkiem wypadnie z obiegu i na zawsze łączyć go będziemy tylko z Wokulskim z „Lalki” Bolesława Prusa. Tak czy inaczej, to właśnie 8 grudnia obchodzimy Dzień Kupca Polskiego.