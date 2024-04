Dziś obchodzimy Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. To już nie tabu, ale wciąż brakuje konkretnych działań

– O autyzmie jest już głośno. Ale co z tego? Może i ludzie są bardziej uwrażliwieni, natomiast wciąż w Polsce nie ma odpowiedniego wsparcia w postaci usług społecznych. To, co my robimy, jako Dom Autysty, opiera się na projektach, nie mamy stabilnego finansowania. Owszem, jest szkoła dla dzieci z autyzmem, ale gdy ktoś skończy edukację, to już nie ma dla niego miejsca umożliwiającego aktywizację dzienną, a większość tych osób nie jest w stanie pracować. Oni do końca życia potrzebują wsparcia – podkreśla.