Dziś powinniśmy świętować urodziny Poznania! 23 kwietnia 1253 r. Przemysł I wydał przywilej lokacyjny dla miasta na lewym brzegu Warty

A mieszczan tego miasta ogłaszamy w czasie wolności za wolnych od cła i powinności menniczych i wszelkich innych świadczeń do których mogliby być pociągnięci a to przy wejściu i wyjściu z ziemi naszej z towarami i innymi pożytkami, podobnie przy przejściu przez rzekę, która zwie się Warta, pod warunkiem takim, iż po upływie wolności będą płacili połowę cła.

Aby więc to, co w czasie się dzieje nie zanikło w pamięci z biegiem czasu, jest zwyczaj uwieczniać to znakami pisma; w tym celu wiadomym niech będzie obecnym i przyszłym, patrzącym na tę kartę: że my: Przemysł i Bolesław, bracia rodzeni, z łaski Bożej książęta Polski, własnej woli postanowieniem, a także używszy rady naszych baronów, a za zgodą czcigodnego w Chrystusie ojca księdza Bogufała biskupa i całej kapituły poznańskiego kościoła uczciwemu mężowi Tomaszowi i jego potomstwu dajemy dla lokowania na prawie niemieckim miasto, które powszechnie zwane jest Poznań, potwierdzając w nim ośmioletnią wolność.

Ponieważ Bóstwo tylko żadnych braków nie posiada i o wszystkim pamięta, dlatego kruchość ludzkiej natury szukała w sztuce lekarstwa na to, co z woli Twórcy zabrakło tężyźnie naturalnej budowy.

Nowy Poznań w miejscu osady św. Gotarda

Lokację miasta powierzono Tomaszowi z Gubina (miasta lokowanego w 1235 r.). Miał on m.in. wytyczyć centralny plac i siatkę ulic dookoła. Pomiędzy ulicami wyznaczono po 8 działek budowlanych. Ten podział widoczny jest do dziś na niektórych ulicach Starego Miasta w Poznaniu. Zadaniem Tomasza z Gubina było też sprowadzenie osadników niemieckich do nowego miasta. W zamian otrzymał on tytuł dziedziczny wójta i władzę sądowniczą. Jego potomkowie nie cieszyli się z niego zbyt długo. Odebrał go im w 1314 r. Władysław Łokietek.