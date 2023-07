Ostatnia egzekucja publiczna w Polsce

Kim był Artur Greiser?

Maria Michalak: ostrowianka, która pomogła złapać Greisera

W tłumie przysłuchującym się jego słowom była Maria Michalak z domu Kinastowska. Mowa nienawiści i twarz dygnitarza wywarły na niej oburzenie. Miała wtedy 35 lat. Należała do organizacji, która udzielała pomocy jeńcom i chorym znajdującym się w miejscowym szpitalu. Za tę działalność została aresztowana i skazana na 5 miesięcy więzienia. Po wyjściu na wolność odmówiła podpisania volkslisty . W odwecie w czerwcu 1944 roku wywieziona została wraz z rodziną do obozu w Dachau. Na szczęście okoliczne gospodarstwa cierpiały na brak rąk do pracy, więc więźniów kierowano do pracy na roli. Było ciężko, ale udało się dotrwać końca wojny.

- Miał długi, zielony płaszcz oraz zielony kapelusz z piórkiem. Byłam pewna, że uciekł z Poznania i tu się ukrywa . Natychmiast udałam się do sztabu VII Armii Amerykańskiej. Znalazłam żołnierza, który mówił po polsku i opowiedziałam mu wszystko. Następnego dnia amerykański patrol nie znalazł już zbrodniarza we wskazanym miejscu. Ludzie mówili, że pierwsza uciekła jego żona, a on ruszył pieszo w nieznanym kierunku. Po powrocie do kraju dowiedziałam się jednak, że 16 maja właśnie w rejonie Merching Amerykanie aresztowali Greisera. Moja informacja okazała się zatem przydatna

W połowie maja 1945 roku pani Maria dowiedziała się, że prawdopodobnie w pobliskiej miejscowości Merching przebywa ze swą żoną Greiser. Traktowano to jako plotkę i pewnie ona sama tak to przyjmowała, ale już następnego dnia na własne oczy przekonała się, że informacja była prawdziwa. Zobaczyła go bowiem na własne oczy

Egzekucja Greisera w Poznaniu

Greiser nalegał by go nie przekazywać Rosjanom. Usilnie starał się przekonać Amerykanów, że nie odpowiada za okrucieństwa i egzekucje dokonywane przez SS i gestapo. Starania te okazały się jednak bezskuteczne. Do Polski został przewieziony na podstawie umów międzynarodowych 30 marca 1946 roku. Proces w Poznaniu trwał od 21 czerwca do 9 lipca. Uznano go winnym wszystkich zbrodni i przestępstw. Skazano go na karę śmierci, utratę praw publicznych oraz konfiskatę całego mienia. Przewodniczący KRN Bolesław Bierut nie uwzględnił ani wniosku Greisera o łaskę, ani prośby o to samo skierowaną do niego przez papieża Piusa XII.