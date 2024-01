Emerytów życie na kredyt. Seniorzy w Polsce mają długi na poziomie 6 miliardów złotych! "Dług to plama na honorze"

Długi seniorów maleją

– O tym, czy ktoś spłaca długi, nie decyduje tylko wielkość dochodów. To także kwestia moralności i wyznawanych zasad. Dla seniorów dług to plama na honorze . Dlatego zawsze starają się współpracować z negocjatorami, żeby zaległości spłacić

Seniorów kredyty i alimenty

Emeryci trafiają do Krajowego Rejestru Długów głównie przez niespłacane kredyty. Większość z nich została przez banki sprzedana firmom zajmującym się windykacją. To łącznie 4,2 mld zł. Do tego trzeba dodać 621 mln zł zaległych kredytów i pożyczek, które banki i instytucje finansowe próbują odzyskać same. Prawie 688 mln zł to z kolei nieuregulowane alimenty, 188 mln zł długi mieszkaniowe, a 71 mln zł to zaległe rachunki telefoniczne.