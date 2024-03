Enea Stadion w Poznaniu nominowany do prestiżowej nagrody SPORTBIZ Awards. Został zestawiony z uznanymi markami

- Rok 2023 należy uznać za bardzo udany z punktu widzenia wykorzystania stadionu i stanowi ambitny punkt odniesienia na rok 2024 dla zespołu, którym kieruję. Liczę, że w nadchodzącym roku przebijemy pułap 100 000 uczestników w ramach eventów, przy czym zakładając ponad 120 000 widownię na dwóch koncertach Dawida Podsiadło, celujemy w granicę 220 000 gości na wydarzeniach niezwiązanych z rozgrywkami sportowymi na ENEA Stadionie. Lechowi Poznań życzymy jeszcze wyższej frekwencji, niż to miało miejsce w 2023 roku, co pozwoliłoby nam zbliżyć się do granicy 900 000 gości w roku kalendarzowym