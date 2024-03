Wyszarpane zwycięstwo siatkarek Enei Energetyka Poznań. Cały czas są w walce o play-offy

Początek pierwszego seta był niezwykle wyrównany... do pewnego momentu. W połowie pierwszej partii poznanianki zaczęły stopniowo odjeżdżać rywalkom i pewnym momencie Energetyczne miały 7 punktów przewagi. Przy stanie 20:13, było niemal pewne, że ten set padnie łupem zawodniczek ze stolicy Wielkopolski. Przeciwniczki zaczęły gonić, jednak zabrakło pary, a zbyt duża liczba błędów po stronie zespołu z Imielina spowodowała, że podopieczne trenera Marcina Patyka mogły cieszyć się ze zwycięstwa pierwszej partii 25:22.

Dwie pozostałe partie padły łupem ekipy MKS-u. I tak jak trzecia odsłona była wyrównana, a Enea miała szanse na wygranie seta i zdobyciu trzech punktów, tak w czwartej odsłonie poznanianki nie miały zbyt wiele do powiedzenia. Przegrane odpowiednio 23:25 i 19:25 przyniosły nam w tym spotkaniu tie-breaka.

Druga odsłona to jeszcze większa przewaga poznanianek, choć w pewnym momencie przeciwniczki zdobyły pięć punktów z rzędu. Enea nie pozostała dłużna przeciwniczkom i również zapewniła sobie festiwal punktów, zwyciężając 25:18.

Piąty set to wymiana punkt za punkt, jednak na finiszu lepsze okazały się siatkarki Enei, które wypracowały sobie bezpieczną przewagę i wygrały tę partię 15:13 i w całym meczu 3:2.

W najbliższą sobotę siatkarki Enei Energetyka Poznań podejmą we własnej hali zespół GKS "Wieżyca 2011" Politechnika Gdańska Stężyca. Mecz odbędzie się w sobotę (23 marca) o godz. 14.30 w hali CITYZEN. Poznanianki cały czas mają szansę dostać się do play-off. Do ósmego miejsca tracą zaledwie jeden punkt.

MKS-em Copco Imielin - Enea Energetyk Poznań 2:3 (22:25, 18:25, 25:23, 25:19, 13:15)

Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Skontaktuj się z nami! Wyślij informację, zdjęcia lub film na adres: [email protected]