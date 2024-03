Raport wypożyczonych zawodników z Lecha Poznań. Antoni Kozubal z kompletem minut w rundzie wiosennej. "Czuję sie gotowy"

Antoni Kozubal (GKS Katowice)

- Tak naprawdę, nie widzę żadnych przeszkód żebyśmy awansowali w tym sezonie. Przez cały sezon o tym myśleliśmy i wiemy, że jesteśmy w stanie to osiągnąć. Jesteśmy w dobrej formie, dobrze punktujemy, mamy dobrą serię. Liczę na to, że uda się ominąć baraże i wywalczyć bezpośredni awans do ekstraklasy.

Wasza seria zagwarantowała Wam miejsca barażowe przed przerwą reprezentacyjną. Jesteście w stanie realnie to osiągnąć? Gdzie widzisz ewentualne przeszkody by osiągnąć ten cel jakim są baraże lub bezpośredni awans?

- Swoją grę w tej rundzie oceniam bardzo pozytywnie, nie tylko ze względu na liczby, które zrobiłem. Nie miałem nigdy na to jakiegoś szczególnego parcia. Z drugiej strony oczywiście mnie to cieszy. Myślę, że lepsze liczby mam w kontekście otwierających podań, które przekładają się na sytuacje bramkowe. Wykonuję też stałe fragmenty i łatwiej o asysty, przy tak dobrych partnerach z zespołu, którzy są zaawansowani technicznie i są dobrze zbudowani.

Maksymilian Pingot (Stal Mielec)

- Jestem bardzo zadowolony z pobytu w Stali. Jest to mocno poukładany klub. Cieszy mnie to, że mamy dobrą passę, poprawnie funkcjonujemy, tracimy mało bramek i przede wszystkim gramy w piłkę, a nie wybijamy na oślep.

Filip Wilak (Ruch Chorzów)

Wydaje nam się, że dyrektor Tomasz Rząsa mógł pozwolić na wypożyczenie Wilaka do Stali Mielec. Mogłoby to mieć zdecydowanie więcej korzyści, ponieważ prezes biało-niebieskich bardzo zabiegał o usługi Filipa Wilaka. Dyrektor sportowy Kolejorza nie chciał, aby Wilak grał na innej pozycji, a także by dwóch zawodników Lecha, była wypożyczona do jednego klubu. Ostatecznie, Filip Wilak trafił do beniaminika PKO BP Ekstraklasy - Ruchu Chorzów.