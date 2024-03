Lech Poznań rozpoczyna nowy tydzień. Trener Mariusz Rumak na pierwszej sesji miał do dyspozycji zaledwie... 9 zawodników Maksymilian Dyśko

W pierwszym treningu Lecha Poznań podczas przerwy na kadrę wzięło udział 9 zawodników z pola. Adam Jastrzebowski

Zawodnicy Lecha Poznań powrócili do treningów po trzech dniach przerwy. Na pierwszej sesji, która odbyła się we wtorkowe popołudnie trener Mariusz Rumak miał do dyspozycji zaledwie dziewięciu zawodników. Taki stan jest spowodowany powołaniami do reprezentacji, a także licznymi kontuzjami w poznańskiej ekipie.