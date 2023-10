Europejskie Forum Samorządowe 2023: Czy znowelizowana ustawa o planowaniu przestrzennym zintegruje samorządy?

Odbywające się w Poznaniu Europejskie Forum Samorządowe to – w ocenie pomysłodawców – projekt, którego celem jest wzmocnienie głosu miast, gmin, powiatów i województw w dyskusji o rozwoju społeczno-gospodarczym kraju. Tak, jak zapowiadali organizatorzy, podczas panelu "Nowe podejście do planowania przestrzennego po zmianach ustawowych" poruszone zostały trzy zasadnicze zagadnienia związane z nowym podejściem do planowania przestrzennego:

czy reforma to rewolucja i przewrót kopernikański, czy też może wprowadzone zmiany są naturalną konsekwencja wcześniejszych procesów i mają bardziej ewolucyjny charakter,

jakie konsekwencji reforma przynosi dla samorządów,

czy ustawa może doprowadzić do integracji planowania przestrzennego ze społeczno-gospodarczym i w wydatnym stopniu ograniczyć chaos przestrzenny.

W dyskusji moderowanej przez Piotra Górkę, doradcę miast, udział wzięli następujący paneliści: Andrzej Porawski – dyrektor Biura Związku Miast Polskich, Grzegorz Roman – doradca sektorowy Związku Miast Polskich, Łukasz Sykała – kierownik Ośrodka Badań Strategicznych IRMiR, Robert Szymala – urbanista miejski oraz Edyta Wielańczyk-Grzelak – radca prawny w Kancelarii Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna.