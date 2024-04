Walczą o skwery na os. Bajkowym w Poznaniu. Mieszkańcy: "To nie jest miejsce pod zabudowę"

Mieszkańcy jasno wyrażają swój sprzeciw planowanej zabudowie wspomnianych terenów. W związku z tym zapowiadają protesty. Pierwszy z nich zaplanowano w środę 3 kwietnia o godz. 17:00.

- Co nam mówi sytuacja na Osiedlu Bajkowym? Jest to alarm dla całego miasta. Odkryty - przez czujnych mieszkańców - proces powolnego i cichego przygotowywania parków do celów zabudowy deweloperskiej jest przestrogą dla innych podobnych miejsc i sytuacji w całym Poznaniu. Ujawnia on jak groźna może być przyszłość - dodają.