Ewa Kopacz przedstawiła w Poznaniu pełną listę kandydatów Platformy Obywatelskiej do Europarlamentu. Oto oni!

- Dzień 9 maja to wyjątkowy dzień nie dlatego, że będziecie państwo wybierać swoją reprezentację do Parlamentu Europejskiego, ale przede wszystkim dlatego, że jest to Dzień Europy. Te wybory będą wyjątkowo ważne, będziemy wybierać reprezentantów Parlamentu przed którym będą wyzwania w tym następnym 5-leciu - dodała.