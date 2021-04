Fryzjerzy i kosmetyczki w Poznaniu nadal pracują. Wystarczy znaleźć ofertę w internecie, by zapisać się na wizytę

26 marca fryzjerzy pracowali na pełnych obrotach. Pierwsi klienci pojawili się jeszcze o 4 czy 5 rano. Wszystko po to, by przyjąć jak najwięcej klientów przed planowanym zamknięciem branży kosmetyczno-usługowej. Zamknięcie stało się faktem 27 marca. Od tego czasu, przynajmniej w teorii, salony kosmetyczne i fryzjerskie powinny być zamknięte. Jak wygląda to w praktyce? W internecie pojawiają się ogłoszenia o mobilnych zakładach fryzjerskich, dzięki którym można dokonać zabiegu amputacji włosów. Fryzjerzy przyjmują też w swoich domach, a nawet w parku. Sytuacja pokazuje, że istnieją sposoby na obejście obowiązujących przepisów.

Będą zmiany odnośnie maseczek?