Gdzie blisko Poznania pojechać na wycieczkę do parku narodowego? Lista na Europejski Dzień Parków Narodowych

24 maja obchodzimy Europejski Dzień Parków Narodowych. Do których z polskich parków narodowych dojedziemy szybko z Wielkopolski?

24 maja obchodzimy Europejski Dzień Parków Narodowych. Jest to dzień, który ma na celu podkreślenie znaczenia parków narodowych oraz rezerwatów przyrody. Jest to też doskonała okazja, by docenić piękno i wartość natury. Do których z polskich parków narodowych możemy dojechać szybko i sprawnie z Wielkopolski? Sprawdź, gdzie warto wybrać się na weekendową wycieczkę!