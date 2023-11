"Gęsina na imieninach" w Poznaniu. Znamy program tegorocznej edycji

To promocja gęsiny

Gęsi a święty Marcin

Ktoś zapyta, co ma gęsina do św. Marcina? Otóż ma. Syn rzymskiego oficera urodzony ok. 316 roku na Węgrzech święty Marcin w młodym wieku wstąpił do wojska. Po tym jak ze swoim garnizonem trafił do Galii – jak przypomina portal naludowo.pl – w jego życiu miało miejsce pewne wydarzenie. Otóż wracając pewnego dnia z patrolu ujrzał proszącego o litość półnagiego mężczyznę i okrył tegoż żebraka połową swego płaszcza. Okazało się, że owym żebrakiem był sam Chrystus, co objawiło mu się wkrótce we śnie. Odczytując to jako znak z niebios skromny Marcin wstąpił do stanu duchownego, nie marząc oczywiście o jakichkolwiek kościelnych zaszczytach.