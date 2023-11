Rogal świętomarciński, ale bez rogala. Jak znany smakołyk inspiruje innych?

Tego rogala kochają miliony

Biały mak, bakalie, chrupiąca skórka i gęsty lukier. To z takich elementów składa się najsłynniejszy polski rogal. Według niektórych zdecydowanie smaczniejszy niż francuskie croissanty. W Poznaniu, ale i w Wielkopolsce zamiłowanie do niego jest ogromne. Co roku 11 listopada, a niektórzy już wcześniej w ramach jedzeniowej rozgrzewki, zjadają je w liczbie, mówiąc delikatnie, sporej.

Kwestia rogalowa nie jest jednak prosta. Jak w przypadku wielu kultowych produktów społeczeństwo podzieliło się na różne obozy - tych, co uznają jedynie rogale z certyfikatem, tych, którzy sięgają po takie bez dodatkowych oznaczeń, ale za to robionych na maśle i jajkach, ale także tych, którzy kupują rogale jedynie inspirowane świętomarcińskimi, np. takie bez rodzynek. Który jest najlepszy? Tego rozstrzygnąć się, oczywiście, nie da. Za to z całą pewnością, można jednak powiedzieć, że jaki by on nie był - stał się symbolem Poznania. A magnesów, pocztówek czy innych pamiątek z jego wizerunkiem można przywieźć ze stolicy Wielkopolski naprawdę dużo. Do wyboru, do koloru.