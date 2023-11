Imieniny Ulicy Święty Marcin świętowało 70 tysięcy osób! Miasto podało dane OPRAC.: Agnieszka Mozolewska

Po czterech latach przerwy do Poznania wrócił tradycyjny korowód z okazji Imienin Ulicy Święty Marcin. To wydarzenie, a także liczne stoiska z rękodziełem i jedzeniem oraz wszechobecne rogale świętomarcińskie przyciągnęły do centrum miasta dziesiątki tysięcy poznaniaków i turystów.