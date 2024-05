Giełda staroci w Poznaniu. Tradycja, która na Franowo już nie powróci! To właśnie tu "stworzyła się społeczność". [Zobacz zdjęcia!] Chrystian Ufa

Pchli targ gości w Poznaniu od 22 lat. Jego właściciele podjęli decyzję o kolejnej zmianie lokalizacji. Tym razem giełda staroci trafi do Komornik. Już 5 maja najbliższa możliwość, by zapolować na skarby na parkingu CH Auchan. Zanim to nastąpi, byliśmy pod M1, w miejscu, które staje się historią.