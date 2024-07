Gigantyczna operacja policji w Poznaniu! Przejęto narkotyki warte ponad 17 mln zł

- Są to bardzo niebezpieczne substancje psychoaktywne pobudzające układ nerwowy. Ich przedawkowanie prowadzi do zaburzeń sercowo-naczyniowych (tachykardii, zwiększenia ciśnienia tętniczego) i znacznego podniesienia temperatury ciała (hipertermii). Wywołują one również niepokoje i lęki, drgawki, zaburzenia świadomości oraz zaburzenia ze strony układów krążenia i oddechowego, w tym nagłego zatrzymania krążenia.