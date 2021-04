Gniazdo bociana czarnego w Sierakowie można podpatrywać na żywo przez całą dobę

Gniazdo, o którym mowa, zajmowane jest przez bociany od wielu lat. W 2019 roku odkryto, że gniazdo zbudowane jest na zupełnie suchym dębie i może ważyć nawet tonę! Na ratunek przyszli leśnicy i dzięki temu dziś możemy podglądać te niesamowite ptaki. Na sąsiednim drzewie wybudowano sztuczną platformę dla ptaków, ale one wybierają stare gniazdo. Dlaczego? Tego nie wiadomo do dziś.

Jak wygląda bocianie gniazdo?

Gniazda bociana czarnego są raczej płaskie, zbudowane z gałęzi i patyków. Wyściółka zawiera suche trawy, mech i darń. Corocznie rozbudowywane konstrukcje osiągają średnicę do 2 m, wysokość do 1 m. W Wielkopolsce bocian czarny występuje dość licznie, nie oznacza to jednak, że łatwo można go spotkać. W wielkopolskich lasach w 94 strefach występują 33 pary boćków!