W Poznaniu przyznano Poznańską Nagrodą Literacką. Sromota! To wokalista rockowy i poeta Marcin Świetlicki

- Z Mickiewiczem Świetlickiego łączy nie tylko data urodzenia. Oczywiście w jego twórczości mamy też wiele nawiązań do romantyzmu i można by śmiało napisać niejedną sprawę na ten temat, ale nie ma chyba w polszczyźnie dzisiaj pisarza, który tak efektownie i w nieoczywisty sposób rozmawia z Mickiewiczem. Choćby za to należało się to Świetlickiemu - mówił prof. Marcin Jaworski, przewodniczący kapituły.