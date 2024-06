Grała we "Władcy Pierścieni", teraz jest w Poznaniu na Pyrkonie. Oto Miranda Otto!

- Czasami faktycznie było to trudne, ale nie tyle dla mnie, co dla Johna Rhys-Daviesa z tego powodu, że jest on wysoki i niejednokrotnie była taka sytuacja, że kiedy nagrywaliśmy scenę, on nie był z nami obecny. Potem musiał dograć swoją cześć osobno, właśnie z tego powodu, że była duża różnica wzrostu, natomiast twórcy mieli swoje sposoby żeby w postprodukcji tą perspektywą manipulować - mówiła aktorka.