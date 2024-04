Groźny wypadek dziennikarza TVP3 Poznań. Policja znalazła sprawcę. Krzysztof Czub przebywa w szpitalu

Do zdarzenia doszło we wtorek, 9 kwietnia na ul. Kamiennej pomiędzy Wysockiem Wielkim a Ostrowem Wielkopolskim.

- Nasz redakcyjny kolega Krzysztof Czub turystycznie jechał rowerem ul. Kamienną z Wysocka Wielkiego w kierunku Ostrowa Wielkopolskiego, kiedy z dużą siłą uderzył go samochód. Uderzenie rzuciło go na zaparkowany obok inny samochód i doprowadziło do wielu złamań, w tym żeber. Sprawca wypadku nawet się nie zatrzymał